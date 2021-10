Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas

Um incêndio no Parque Natural da Arrábida, na Aldeia Grande, no concelho de Setúbal, mobilizou, esta manhã, 80 bombeiros.O alerta foi dado às 11h07 e cerca de uma hora depois já se encontrava em "trabalhos de rescaldo", confirmou fonte do CDOS de Setúbal aoNo local estiveram ainda vários corpos de bombeiros do distrito de Setúbal, a GNR e o(INCF).