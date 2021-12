O juiz presidente do coletivo do Tribunal de Sintra, que está a julgar os 31 membros dos No Name Boys por cerca de 200 crimes, ordenou a abertura de uma investigação judicial a um ato de vandalismo de uma casa de banho do tribunal.O caso remonta à manhã do dia 9: foram colados autocolantes da claque não reconhecida do Benfica numa parede e depois divulgadas fotos online.Já foi pedida uma investigação ao Ministério Público.