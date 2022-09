Mãe e filho de 15 anos feridos com gravidade em colisão de carro com mota

Um acidente, na noite desta terça-feira, deixou em estado muito grave uma mulher e um jovem, em Lousada.Mãe e filho seguiam num motociclo na Serra de Campelos, no sentido Lousada-Lustosa, quando foram abalroados por uma viatura ligeira de transporte de mercadorias, que seguia no mesmo sentido. Ao que tudo indica o condutor do ligeiro não terá avistado o motociclo, acabando por chocar contra o mesmo.As vítimas, a mulher de 45 anos e o jovem de 15, terão sido projetadas e ficaram em estado muito grave, tendo sido transportadas para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.O acidente aconteceu pelas 21h30.No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Lousada apoiados pela VMER do Vale do Sousa.A GNR também esteve no local a tomar conta da ocorrência.