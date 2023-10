A mulher, de 62 anos, e o filho, de 31, que mataram a vizinha que se queixava frequentemente de barulho, em Grândola, em outubro do ano passado, foram agora acusados de homicídio qualificado.Segundo o ‘JN’, a vítima, uma mulher de 80 anos, foi agredida inúmeras vezes com um ferro, quando se encontrava caída no chão. Os agressores abandonaram a idosa e foram para casa. A vítima viria a morrer no hospital. Os agressores estão ambos em prisão preventiva.