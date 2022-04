Novo furto de contador de gás leva a evacuar prédio em Cascais

Os moradores de prédios de um bairro na Galiza, São João do Estoril, concelho de Cascais, estão na manhã deste domingo a ser retirados de suas casas após uma fuga de gás ganalizado, ao que tudo indica provocada pelo furto de um contador de gás. No local estão os bombeiros do Estoril e a PSP.

É a segunda situação semelhante, naquele bairro, neste fim de semana. No sábado, 30 moradores de dois prédios foram retirados após três suspeitos terem furtado um contador de gás. Duas mulheres, mãe e filha, de 59 e 35 anos, sofreram intoxicação ligeira por inalação de gás.