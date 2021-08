Polícia impede mulher de saltar da janela de prédio em Viseu

Dois polícias impediram uma mulher de 40 anos de saltar de uma janela do 1º andar esta madrugada, em Viseu.

Os polícias encontraram a vítima caída e a chorar em cima de um placar de publicidade de um estabelecimento comercial do rés do chão. O alerta foi dado às 4h30 por uma vizinha durante uma ação de patrulhamento.

Um dos agentes estabeleceu diálogo com a vítima e acalmou-a até à chegada dos bombeiros, informa o comunicado do Comando Distrital da PSP.

Após ser retirada do 1º andar com a ajuda de uma escada, a mulher foi transportada para o Hospital de Viseu e ficou internada no Hospital Psiquiátrico de Abraveses.