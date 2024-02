Prisão preventiva para homem suspeito de ofensa à integridade física grave em Marvila

Um homem foi detido, pela Divisão de Investigação Criminal, por suspeita da prática do crime de ofensas à integridade física grave, em Marvila, Lisboa.No decorrer de uma rixa, no Bairro do Armador, entre membros de duas famílias com algumas desavenças, o suspeito desferiu um golpe na cabeça da vítima, com recurso a uma faca.À chegada da Polícia o suspeito já tinha fugido, mas foram prestados os primeiros socorros à vítima até à chegada do INEM, que a conduziu depois para o hospital em estado grave.Mais tarde, a PSP conseguiu deter o suspeito. Foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido decretada a medida de coação mais gravosa, prisão preventiva.