Quatro homens, entre os 18 e 31 anos, foram detidos pela PSP por roubo, durante a madrugada, no Cais do Sodré, em Lisboa.Agentes da Divisão de Investigação Criminal encontravam-se em reforço, após a sucessão de roubos e de agressões ocorridas nas últimas semanas, e foram alertados para mais um assalto. Na posse da descrição do físico e da roupa dos ladrões, foram apanhá-los ainda com o relógio e carteira da vítima, num total de 250 euros. Ficaram os quatro em liberdade.