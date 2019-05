Seis feridos após despiste de tuk-tuk em Sintra

O despiste de uma viatura turística tuk-tuk, na Estrada Nacional 375, em frente ao parque de Monserrate, Sintra provocou na tarde desta quarta-feira seis feridos ligeiros, disse ao CM fonte da GNR.

De acordo com o Comando Distrital de Lisboa da Proteção Civil, as vítimas – um condutor português e cinco turistas tailandeses e sul coreanos – ainda se encontram no local a ser assistidos pelos bombeiros.

Nas operações de socorro estão mobilizados 23 operacionais e nove viaturas dos bombeiros, INEM e GNR.

O acidente ocorreu às 17h11.