Crise nos hospitais: Os casos, as fotos e os vídeos que marcam a atualidade. Acompanhe ao minuto

Hospital de Beja já tem os espaços dedicados à Covid-19 totalmente ocupados

Doentes Covid transferidos de Lisboa já estão internados no hospital do Funchal Os três doentes com Covid-19 dos cuidados intensivos de hospitais de Lisboa, que foram transferidos esta sexta-feira para a Madeira, já se encontram no Hospital dr. Nélio Mendonça, no Funchal, onde chegaram cerca das 21h30. Os três doentes com Covid-19 dos cuidados intensivos de hospitais de Lisboa, que foram transferidos esta sexta-feira para a Madeira, já se encontram no Hospital dr. Nélio Mendonça, no Funchal, onde chegaram cerca das 21h30. Esta transferência decorreu na sequência da disponibilidade manifestada pela Região Autónoma da Madeira para receber doentes críticos do Serviço Nacional de Saúde do continente, sendo que o transporte aéreo foi assegurado pelo Ministério da Defesa Nacional, através de um avião C-130 da FAP.

19:05 | 29/01 Ambulâncias aguardam entrada nas urgências do Hospital Santa Maria

19:03 | 29/01 Homem de 30 anos espera há 22 horas dentro de ambulância no Hospital Santa Maria Um doente está desde as 14h00 desta quinta-feira, há cerca de 22 horas, no interior de uma ambulância à espera de entrar no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.



homem tem cerca de 30 anos , tem insuficiência cardíaca e está com os níveis saturação de oxigénio baixos.

18:55 | 29/01 Hospital de Santa Maria sem espaço para internar 60 doentes O hospital de Santa Maria, em Lisboa, anunciou que tem 60 doentes para internar, mas está sem capacidade para internar os doentes que chegam nas ambulâncias.



Os 60 doentes que estão à aguardar camas para internamento estão nas urgências, o hospital não específica quantos doentes aguardam à porta para serem atendidos na triagem.

18:53 | 29/01 Proteção Civil deixa apelo: "Por favor não tragam mais alimentos para o hospital" Santa Maria em Lisboa Proteção Civil pediu à população: "por favor não tragam mais alimentos para o hospital" de Santa Maria, em Lisboa, pelo menos nos próximos dois dias porque existem, neste momento muitos mantimentos.



O apelo surge após várias pessoas se juntarem nos últimos dias à porta do hospital para oferecer comida e apoio aos bombeiros que ficam horas à espera para deixar os doentes nas urgências.





18:51 | 29/01 Ângela Gonçalves Marques Doente com febre e dificuldade respiratória espera 16 horas à porta do Hospital de Santa Maria em Lisboa Um idoso de 84 anos, com dificuldade respiratória e febre, esteve cerca de 16 horas dentro de uma ambulância à porta do Hospital Santa Maria, em Lisboa, a aguardar para ser atendido.



O homem foi encaminhado pelo CODU para o hospital após ligar para o 112 devido ao aparecimento dos sintomas.

18:46 | 29/01 INEM e Proteção Civil reforçam triagem no Hospital de Santa Maria em Lisboa O INEM e Proteção Civil uniram esforços e reforçaram a triagem no Hospital de Santa Maria em Lisboa.

18:38 | 29/01 Aureliana Gomes Hospital de retaguarda em Paços de Ferreira perto da lotação máxima Dois meses depois de ter entrado em funcionamento a Estrutura de Apoio de Retaguarda, a funcionar no antigo Hospital da Misericórdia de Paços de Ferreira, está perto da lotação máxima. No entanto, foi dotada com mais oito cama. Tem agora 27 camas.



Desde a entrada em funcionamento, o espaço, disponibilizado pela autarquia pacense, já recebeu 56 utentes – com um tempo médio de internamento de 13 dias – perfazendo um total de 728 dormidas.

18:09 | 29/01 Amadora-Sintra transferiu 102 doentes com Covid-19 e tem 323 internados O hospital Amadora-Sintra informou esta quinta-feira que a rede de oxigénio da unidade hospitalar foi estabilizada e que na noite de terça-feira foram transferidos 102 doentes para várias unidades de saúde, o que permitiu o alivio da pressão do hospital.



O hospital tem 323 doentes internados com Covid-19, a unidade hospitalar é a que tem mais internamentos pela infeção na região de Lisboa.

18:08 | 29/01 Hospital das Forças Armadas em Lisboa acolhe mais 20 doentes Covid



Em poucos dias, o HFAR aumentou a sua capacidade de resposta com mais 140 camas, nomeadamente para doentes covid-19, contabilizando atualmente um total de 197 camas de enfermaria e 15 de cuidados intensivos, já parcialmente ocupadas com 106 nas primeiras e 8 doentes em situação mais crítica.

Gabinetes, salas de espera e até o refeitório do Hospital das Forças Armadas , em Lisboa, estão a ser transformados em enfermarias para doentes covid-19, no combate a uma vaga da pandemia que atinge o país em força.Em poucos dias, o HFAR aumentou a sua capacidade de resposta com mais 140 camas, nomeadamente para doentes covid-19, contabilizando atualmente um total de 197 camas de enfermaria e 15 de cuidados intensivos, já parcialmente ocupadas com 106 nas primeiras e 8 doentes em situação mais crítica.

18:06 | 29/01 Hospital de Santa Maria lança apelo: Utentes só devem recorrer de ambulância "em situações justificadas" O Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte apelou à população para apenas recorrer de ambulância ao serviço de urgência dedicado ao SARS-CoV-2 do Santa Maria "em situações justificadas", já que a unidade tem registado "picos de afluência". Em comunicado, este centro hospitalar dá conta de que este serviço de urgência do Hospital de Santa Maria "tem registado picos de afluência", que "quase metade dos utentes são transportadores de ambulância, mas destes só 15% apresentam situações que justificam o recurso a uma urgência hospitalar".

18:02 | 29/01 Daniela Polónia Há contentores frigoríficos instalados no exterior do Hospital Egas Moniz, em Lisboa, uma vez que a morgue daquela unidade hospitalar está cheia. Contentores Egas Moniz FOTO: Direitos Reservados

Desde as filas de âmbulâncias à porta do Hospital Santa Maria em Lisboa à falta de espaço para internar doentes com Covid-19 em todo o País.Portugal vive agora um dos momentos mais difíceis desde o inicio da pandemia. O número de mortos e infetados continuam a disparar e consequentemente as urgências dos hospitais começam a colapsar.