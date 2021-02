Governo mantém medidas para travar pandemia e admite confinamento até março

Ao minuto Atualizado a 11 de fev de 2021 | 18:53

18:28 | 11/02 Marta Quaresma Ferreira "Quanto maior for o confinamento mais rapidamente controlamos a pandemia" António Costa voltou a reforçar que "quanto maior for o confinamento mais rapidamente controlamos a pandemia", admitindo ainda que "o desconfinamento não está no horizonte".



Em causa estão os dois riscos apresentados anteriormente pelo Chefe do Executivo, como as novas variantes e o menor número de vacinas que chegam ao País. "Regra é manter tudo como está", reforça.



Relativamente à venda de bens não essenciais em supermercados e hipermercados, a medida mantém-se em vigor. A exceção aplica-se à venda de livros e material escolar.

18:26 | 11/02 Marta Quaresma Ferreira País fechou 2020 com um dos maiores défices de sempre Questionado sobre a economia e o desemprego, o primeiro-ministro afirma que o País fechou 2020 com um dos maiores défices de sempre, depois de ter saído de 2019 com excedente orçamental.



No entanto, Costa destaca dois fatores positivos a ter em conta. O primeiro prende-se com a IRS que, apesar da crise, continuou a aumentar; relativamente aos níveis de desemprego, estes não foram tão baixos como os previstos.

18:21 | 11/02 Marta Quaresma Ferreira Objetivo passa por vacinar 70% da população até no final do verão O objetivo do Governo passa por vacinar 70% da população até ao final do verão, o valor necessário para a imunização geral.



"Para cumprir estas metas há uma condiçao fundamental que é que quem produz as vacinas as produza na quantidade necessária e a distribua", diz António Costa.

18:16 | 11/02 Marta Quaresma Ferreira "É prematuro anunciar qualquer alteração ao funcionamento atual das escolas" "É prematuro anunciar qualquer alteração ao funcionamento atual das escolas", frisa o primeiro-ministro, que garante ainda que não existirão festejos de Carnaval e que a Páscoa "não será como a conhecemos".

18:12 | 11/02 Marta Quaresma Ferreira Governo vai manter o essencial das medidas já em vigor O Governo vai manter o essencial das medidas já em vigor.



"As medidas que fomos forçados a adotar tem custos na aprendizagem, na economia na vida das pessoas , estamos ainda longe de o conseguir e por isso neste momento o que nos temos de focar é seguir estas medidas, todos desejamos poder levantar [as medidas]", relembra.

18:02 | 11/02 Marta Quaresma Ferreira Redução muito significativa do número de vacinas contra Covid-19 Primeiro-ministro anuncia dois riscos novos que devemos ter em conta: o primeiro prende-se com uma redução muito significativa do número de vacinas contra Covid-19 ao dispôr neste primeiro trimestre, em relação ao que foi contratado pela UE.



"No nosso caso, em vez dos 4,4 milhões de doses, nós vamos receber neste primeiro trimestre 1,98 milhões de doses, o que significa que a nossa capacidade de vacinação neste primeiro trimestre vai ser cerca de metade daquilo que estava previsto nos contratos assinados entre as farmacêuticas e a Comissão Europeia", avança.



Nas palavras do primeiro-ministro, o problema não está na distribuição nem na falta de recursos humanos para administrar a vacina, estando sim "fora de Portugal".



"O nosso problema não é distribuição ou recursos humanos, o problema esta fora de Portugal e fora do nosso controlo que é a capacidade de produção por parte da indústria", admite.



Costa reforça que as novas variantes exigem cuidados redobrados e fala numa "situação extremamente grave".





18:00 | 11/02 Marta Quaresma Ferreira Confinamento mantém-se em março O confinamento deverá manter-se durante o mês de março, avança o primeiro-ministro, que sublinha a importância de manter o esforço com as medidas adotadas que estão a produzir bons resultados. "Ninguém tome esses bons resultados como sendo suficentes para aligeirar as medidas", alerta o Chefe do Executivo.



"Nós temos que manter o atual nível de confinamento, seguramente para os próximos 15 dias e que devemos assumi-lo realisticamente que o teremos que manter ainda durante o mês de março", diz.

17:55 | 11/02 Marta Quaresma Ferreira "Estamos numa trajetória descendente" Apesar do País estar "numa trajetória descendente" da doença, Portugal ainda tem cerca de 940 casos por mil habitantes.



Costa sublinha que há ainda um número extremamente elevado de internamentos, o que provoca uma pressão nas unidades de cuidados intensivos e, consequentemente, no Sistema Nacional de Saúde.



"Percebemos como estes numeros so completamente inaceitáveis", reforça.

17:52 | 11/02 Marta Quaresma Ferreira "Não só travámos o crescimento e novos casos, como diminuímos ritmo de crescimento de novos casos" António Costa fala ao País. O primeiro-ministro começa por dizer que o confinamento está a produzir resultados nas últimas semanas.



"Não só travámos o crescimento e novos casos, como diminuímos ritmo de crescimento de novos casos", anuncia Costa.



O primeiro-ministro afirma ainda que o RT situa-se atualmente nos 0,77, o mais baixo desde o início da pandemia.

