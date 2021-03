Quem recusar a vacina da Astrazeneca vai para o fim da lista da vacinação contra a Covid-19

princípio no processo de vacinação é a não escolha da vacina, porque as vacinas aprovadas são igualmente boas e seguras" e por isso, quem recusar tomar a vacina Covid da Astrazeneca vai perder a vez e fica no fim da lista para a toma do fármaco, avança o Público.O Governo anunciou que vai pôr fim à suspensão da vacinação da Astrazeneca e que na segunda-feira o fármaco volta a ser administrado, de acordo com o plano de vacinação em vigor. O anúncio surgiu após a Agência Europeia do Medicamento comunicar que após realizada a análise ao fármaco concluíram que o mesmo é eficaz e seguro.