CM é o site que os portugueses mais consultam

O site do Correio da Manhã é o líder absoluto da informação digital tendo alcançado 3,5 milhões de leitores no mês de agosto. O CM online afastou-se do conjunto de sites da TVI, que ocupa o segundo lugar do índice netAudience, da Marktest, com 3,3 milhões de alcances.



Mais atrás segue o JN que no mês passado baixou para os 3,2 milhões de pessoas alcançadas. Os restantes sites da Cofina (grupo proprietário do CM) lideram os respetivos segmentos. A Flash! soma 2 milhões de leitores, o Record alcançou 1,8 milhões de pessoas e o Jornal de Negócios manteve-se nos 1,4 milhões.





A revista Sábado é lida online por 1,1 milhões e a Máxima, que cumpriu o primeiro mês com um site novo e uma aposta editorial renovada, chegou a meio milhão de leitores, segundo os dados constantes do barómetro da Marktest que mede os consumos de informação online em Portugal.