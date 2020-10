A CMTV lidera o mercado de informação nacional no cabo há 45 meses consecutivos, e registou em setembro mais audiência do que todos os seus concorrentes de informação juntos. Com efeito, o canal do Correio da Manhã fechou o mês com um share médio de 3,9%, contra 1,8% da SIC Notícias, 1,4 % da TVI24 (que caiu em setembro) e 0,6% da RTP3. Contas feitas, os três canais da concorrência juntos registaram apenas 3,8% de share.





CMTV.



Por minuto são mais de 84 500 portugueses que acompanham em permanência a emissão da

No horário nobre, a liderança da estação também é absoluta, ao registar mais telespetadores do que a soma dos principais concorrentes. Assim, no mês de setembro, a audiência média da CMTV foi de 132 790 telespectadores (3,4%). Já a SIC Notícias alcançou 58 520 (1,5%) telespectadores, enquanto a TVI24 não conseguiu ir além dos 47 420 (1,2%) e a RTP3 atraiu apenas 19 300 (0,5%). Ou seja, os três canais juntos foram vistos por uma média de 125 240 telespectadores, abaixo da audiência da CMTV.





Também a audiência total da televisão do CM é superior a uma média de 2 milhões 370 mil telespectadores por dia ao longo de setembro, o que representa uma subida de 2% em relação ao período homólogo de 2019.





Além de ser a estação nacional de informação no cabo preferida dos portugueses há três anos e nove meses consecutivos, a CMTV liderou em todos os dias de 2020: foram 274 vitórias em 274 dias do ano até ao momento.





Todos os resultados citados são da responsabilidade da GFK, que mede as audiências televisivas em Portugal.





Recorde-se ainda que a CMTV é emitida no canal 8 de todas as operadoras de cabo, mas não está ainda presente na oferta da Televisão Digital Terrestre (TDT).



2013



As emissões da CMTV tiveram início no dia 17 de março de 2013 (há sete anos) e desde então têm batido recordes de audiência ano após ano.





Em todas as operadoras



Em dezembro de 2017, após três anos em exclusivo no MEO, a CMTV ficou disponível em todas as operadoras de TV paga.





Melhor resultado



A CMTV terminou o ano de 2019 com um share médio de 4,1%, o melhor resultado de sempre, registando uma subida de 20% em relação a 2018.