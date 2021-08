Correio da Manhã líder da informação online

O site dovoltou a ser o preferido dos portugueses no mês passado. Em julho, oonline alcançou 3 236 518 de leitores (quota de mercado de 37,8%), segundo os dados do netAudience da Marktest, divulgados esta terça-feira.De acordo com aquele índice, que mede os consumos de internet em Portugal, o segundo lugar é ocupado pela TVI, com 3 234 973 de alcances. Logo a seguir surge a SIC, com 3,10 milhões de leitores, seguida muito de perto pelo site Flash!, que no mês passado atraiu 3,09 milhões de pessoas.O site do ‘Expresso’ mantêm-se em quinto lugar, com 2,46 milhões de alcances. Seguem-se o NiT, com 2,14 milhões e a ‘TV 7 Dias’, com quase 2 milhões de visitantes.Os outros meios do grupo Cofina registaram igualmente a liderança dos seus segmentos. O desportivo ‘Record’ ocupa a nona posição, com 1,66 milhões de leitores, enquanto a ‘Sábado’ surge em 12º lugar, com 1,51 milhões. O ‘Jornal de Negócios’ situa-se em 13º, com 1,50 milhões de pessoas alcançadas, e a ‘Máxima’ teve quase 828 mil, ficando em 18º.A RTP surge na 11ª posição, com 1,58 milhões de leitores.A liderança por grupos continua a ser da Cofina (à qual pertencem o CM e a Flash!), com um total de 4,17 milhões de alcances. A Media Capital (dona da TVI) está no segundo lugar, com 4,08 milhões, enquanto a Impresa (da SIC) surge em terceiro, com 3,80 milhões.