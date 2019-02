Intérprete de ‘Telemóveis’ foi entrevistado pela apresentadora das manhãs da SIC.

13:49

O artista Conan Osíris foi entrevistado por Cristina Ferreira, durante a manhã desta terça-feira, na ‘Casa da Cristina’.

Depois de conversar com a apresentadora sobre o mediatismo de que tem sido ‘alvo’ com a interpretação do tema ‘Telemóveis’, até ao momento a canção eleita pelos portugueses para representar Portugal no Festival da Eurovisão, Osíris revelou que trabalhou numa Sex Shop e que, em tempos, recebeu a visita de Cristina Ferreira.

Clique na imagem para saber mais