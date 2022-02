Tensão aumenta (e os sinais de guerra também) entre Ucrânia e Rússia

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, alertou o Kremlin de que um ataque à Ucrânia custará à Rússia "um futuro próspero" e acusou Moscovo de tentar "minar" a arquitetura de segurança europeia.



"A Democracia ainda pode prevalecer", escreveu a presidente na sua oficial no Twitter.







We are facing a blatant attempt by Russia to rewrite the rules of our international system.



But we still hope that peace will prevail and that diplomacy will take us there.



This is how Europe supports this effort. #MSC2022 https://t.co/jikx9o20zw