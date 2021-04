Dormir menos de seis horas por noite aumenta o risco de algum tipo de doenças.



De acordo com a CNN, os investigadores acompanharam cerca de oito mil pessoas durante 25 anos e detetaram que existe um risco mais elevado de demência em pessoas que revelaram uma duração do sono de seis ou menos horas aos 50 e 60 anos comparativamente a quem dorme cerca de sete horas por noite.

O estudo levado a cabo pela Universidade de Edimburgo, na Escócia, sugere que poucas horas de sono na faixa etária dos 50, 60 e 70 anos estava relacionada com o maior risco de demência em cerca de 30%, independentemente dos "fatores sociodemográficos, comportamentais, cardiometabólicos e de saúde mental".



Do mesmo modo, quem sofre de insónias apresenta maior probabilidade de vir a sofrer de demência, uma vez que tende a dormir menos horas por noite.



A pesquisa concluiu, por isso, a importância de uma boa noite de sono para o funcionamento normal do cérebro, assim como para limpar proteínas que se acumulam, podendo provocar demências.