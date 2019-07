Jovem de 18 anos admite manter relações sexuais com mãe do melhor amigo

Um jovem de 18 anos admitiu esta quinta-feira que mantém relações sexuais com a mãe do melhor amigo. Apesar do amigo ser um ano mais novo que o homem, os jovens conhecem-se desde que eram crianças.

Segundo o homem conta ao The Sun, os amigos estiveram sem se ver durante algum tempo, mas recentemente voltaram a ser presença ativa na vida um do outro.

O homem afirma que esta relação teve inicio numa noite em que foi convidado para dormir em casa da família.



Nesse dia, o jovem e a mãe do amigo estiveram algumas horas a conversar (sem que o filho estivesse presente) e, a certa altura, decidiram beber algumas cervejas.

Nessa sequência, e algumas bebidas depois, a mulher, de 35 anos, acabou por perguntar ao jovem se tinha namorada e se já tinha feito sexo com uma mulher mais velha, segundo avança a mesma fonte.

O jovem respondeu às duas questões de forma negativa, afirmando que adoraria experimentar. Depois desse momento, o que havia sido um ato casual tornou-se uma rotina sempre que o filho da mulher não está em casa.



O homem afirma ao jornal britânico que sente sentimentos de culpa e receia perder a amizade do melhor amigo, mas que não consegue terminar esta relação.