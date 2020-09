Lixívia está a ser vendida como "cura milagrosa" para a Covid-19 na Amazon. Autoridades alertam para o perigo

Lixívia industrial está a ser vendida na Amazon (loja online norte-americana) como sendo uma "cura milagrosa" para a Covid-19, segundo a agência federal do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos da América, citada pelo jornal britânico The Guardian.

O produto está a ser vendido como sendo um "tratamento de água" de seu nome "CD Kit and NatriChlor" que "não é comercializado para uso interno". Todavia, na zona das avaliações do produto, vários utilizadores da plataforma mencionam quantas gotas do artigo se devem ingerir.

A lixívia é apenas usada para fins industriais e, por isso, prejudicial para a saúde.

Recorde-se que Donald Trump disse em abril uma frase polémica, em que referia que injeções de desinfetante curavam a Covid-19. Depois disso, houve relatos de várias mortes de pessoas que ingeriram lixívia, não só nos Estados Unidos da América como também na América do Sul.

Em março, a Amazon prometeu acabar com os falsos medicamentos contra a Covid-19, mas os vendedores ainda arranjam forma de disponibilizar produtos perigosos no site.