"Não devia ter permissão para se refugiar nos EUA": Políticos norte-americanos falam em extradição de Bolsonaro

Leia também Lula telefona a Marcelo e agradece "condenação e repúdio dos atos praticados em Brasília"

Nearly 2 years to the day the US Capitol was attacked by fascists, we see fascist movements abroad attempt to do the same in Brazil.



We must stand in solidarity with @LulaOficial’s democratically elected government.



The US must cease granting refuge to Bolsonaro in Florida. https://t.co/rzsZl9jwZY — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) January 8, 2023

Two days ago, we marked the 2 year anniversary of the 6th insurrection. Anti-democratic violence in Brazil today is a sobering reminder of the dangerous fascist movements growing across the world. Jair Bolsonaro should not be allowed refuge in the US. — Mark Takano (@RepMarkTakano) January 8, 2023

Alguns políitcos norte-americanos defenderam este domingo que o ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro devia ser extaditado após as invasões dos apoiantes em Brasília, avança o jornal brasileiro G1.Para estes democratas, Jair Bolosnaro é também responsável pelos atos terroristas dos seus admiradores no Palácio Presidencial. Já foram detidas pelo menos 300 pessoas pela invasão.Já em Nova Iorque, a deputada democrata Alexandria Ocasio-Cortez disse que os EUA deviam "ser solidários com o governo eleito democráticamente de Lula da Silva" e o que a América não devia concerder refúgio ao ex-presidente.Na califórnia, o deputado democrata Mark Takano referiu que " Jair Bolsonaro não deveria ter permissão para se refugiar nos EUA" e que as tendências de violência do Brasil são "um lembrete dos perigosos movimentos que crescem em todo o mundo".Os apoiantes de Bolsonaro manifestaram-se este domingo o Palácio do Planalto, em Brasília, insatisfeitos com a mudança do chefe de Estado.Bolsonaro foi para a Flórida, nos EUA, a 31 de dezembro, um dia antes da tomada de posse de Lula da Silva.