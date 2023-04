De acordo com as últimas previsões dos Bancos Centrais, a inflação de 2023 será de mais de 5%! Os custos da habitação e da alimentação continuam a crescer acima da taxa de inflação média, e é provável que os preços da energia voltem a disparar.



No nosso país, o governo escolheu como via quase única para conter a inflação a compressão dos salários.









