A estrela mais próxima do Sol chama-se ‘Próxima’, mas também é conhecida por ‘Próxima do Centauro’, por se situar na constelação do Centauro, visível no Hemisfério Sul. Fica a quatro anos-luz da Terra: a luz que recebemos dela demorou quatro anos a cá chegar. Para dar melhor ideia da distância: a sonda ‘Voyager I’, o primeiro objecto humano a sair do sistema solar, afasta-se do Sol à estonteante velocidade de 17 000 km/h.