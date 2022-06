Ninguém tem de concordar com as suas opiniões ou leituras do mundo para chegarmos ao essencial: Paula Rego é sem dúvida uma das pintoras mais geniais do nosso tempo e não devia ser permitido morrer sem ver alguns dos quadros representativos da sua obra – onde é provável que entremos todos (ou não) pela porta entreaberta, associando-nos aos fantasmas e aos abismos dessas telas, assustando-nos ou comovendo-nos, nunca tomando nada por certo.