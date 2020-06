Velhos hábitos

Há muitos infectados? A culpa é dos testes que se fazem. Assim falou Donald Trump. E assim falou António Costa. Qual a diferença? A diferença é que rimos do primeiro e levamos a sério o segundo.

Os especialistas não levaram e trataram de o dizer nas famosas reuniões secretas do Infarmed: o problema não está nos testes; está no número de infectados por testes realizados, um conceito que até uma criança do ensino básico seria capaz de entender.



O primeiro-ministro preferiu não entender e, segundo os últimos relatos, abandonou a reunião porque a realidade não está ao nível das suas fantasias. Que essas fantasias impeçam o conhecimento do problema e a correspondente estratégia para o enfrentar, eis um pormenor que não abala o primeiro-ministro.

Como o próprio terá dito, a culpa não será sua se algo falhar. Bem-dito. Aliás, para sermos justos, alguma vez foi?

