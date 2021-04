Uma pessoa com certa queda para o cinismo acaba por refinar neste País. Aqui há uns tempos, um familiar dizia-me, todo ufano, que a vacinação da segunda fase era uma questão de inscrição. ‘Que inscrição?’, perguntei eu, já a sentir o cheiro inconfundível do velório. ‘Uma inscrição no site da DGS’, respondeu ele. Não foi preciso dizer mais nada: abençoei-o e disse-lhe ...