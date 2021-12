O problema de João Rendeiro é que uma pessoa começa a simpatizar com a figura. Bem vistas as coisas, ali está um ex-banqueiro com uma opinião muito elevada de si próprio – mas que a mulher trocou por três canídeos e que foi detido num país que, via Interpol, tem acordo de extradição para Portugal. Não havia outro poiso para uma fuga bem sucedida?