As tropas russas invadem a Ucrânia. Atrás delas, seguem crematórios móveis. Para quê? Para que os russos não vejam os corpos dos seus soldados a chegar a Moscovo. De facto, uma caixa com cinzas é menos violenta do que os sacos habituais. Isto, claro, se os soldados russos não forem dados como ‘desaparecidos em combate’.