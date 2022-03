Começa a ser cómico todo este espanto com as posições públicas do PCP sobre a Ucrânia. Estavam à espera de quê? Que o partido apoiasse a NATO e as democracias liberais? Tirando casos comprovados de ignorância ou demência, o espanto que corre por aí é coisa para turista ver: uma forma dissimulada de limpar os últimos seis anos de governação socialista com os camaradas.