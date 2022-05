Ninguém espera que no Orçamento do Estado se discuta seriamente o Orçamento para o Estado. A ideia é outra: permitir que os diferentes partidos possam marcar os seus territórios. Assim foi.



O PS, imperial, não precisava de negociar coisa alguma; mas acolher as propostas nulas do PAN e do Livre sempre concede um verniz de ‘diálogo’ e ‘abertura’ que fica sempre bem na lapela da maioria.









Ver comentários