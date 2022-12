De quem é a culpa da crise política? Do Passos ou do Sócrates? Inclino-me para Sócrates. Ou, melhor dizendo, para o professor de filosofia que António Costa teve no liceu e que lhe citou a frase socrática: ‘Só sei que nada sei’.



O António, sem perceber o sentido real da afirmação, lançou-se ao mundo com uma certeza: em caso de aperto, serei ignorante.