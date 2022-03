Os Estados Unidos ofereceram-se para retirar o presidente ucraniano do país. Zelensky respondeu: ‘Preciso de munições, não de uma boleia’. Que ingratidão! Não saberá Zelensky que, com Joe Biden na Casa Branca, fugir tem sido uma boa estratégia? No Afeganistão, foi o que se viu. Ou, melhor dizendo, foi aquilo que Putin viu.