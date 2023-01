As grandes comédias do cinema mudo tinham um princípio fundamental: quando tudo parece resolvido, eis que a água começa a entrar por um buraco inesperado. O Governo Costa é esse filme. Sim, haverá um questionário para quem quiser entrar no Governo.



E, sim, a ex-secretária de Estado do Turismo, que subitamente descobriu os seus ‘princípios’, já não vai trabalhar para a Fladgate.









Ver comentários