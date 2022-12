Quando Pedro Nuno Santos bateu com a porta, imaginei logo António Costa a acender uma vela a São Marcelo e a pedir-lhe encarecidamente a dissolução da Assembleia da República. Não o recrimino.



O governo, com nove meses de vida, arrasta-se penosamente. O entusiasmo do primeiro-ministro pela pátria, que nunca foi grande, agora é nulo.









