Será que o vice-almirante Gouveia e Melo devia voltar ao leme da vacinação? A pergunta está errada. A pergunta certa seria saber por que motivo ele saiu do lugar quando havia uma terceira dose para ser ministrada. Se juntarmos ao cenário a vacina da gripe e a fatal chegada do Inverno, sobretudo quando uma quinta vaga já corre pela Europa, o pasmo da população com o Ministério da Saúde aumenta a cada dia.