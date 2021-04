A única coisa de que devemos ter medo é do próprio medo, dizia Franklin Roosevelt na sua tomada de posse em 1933. Pobre Franklin: se ele pudesse ver a fibra dos homens do século XXI, que diria ele? O medo é total.



Depois do espectáculo de histeria com a vacina da AstraZeneca, que ajudou a atrasar a vacinação e a arruinar a confiança das populações no processo, agora foi a vez da Johnson & Johnson, suspensa ...