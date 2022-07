No século XVIII, Edmund Burke avisou: a "ascendência protestante" na Irlanda, ao perseguir o que existe de mais íntimo nos seres humanos (as suas convicções religiosas), não seria capaz de acabar com o catolicismo no país. Pelo contrário: apenas semearia a intolerância e a violência, condenando o seu povo a uma pobreza indigna.









