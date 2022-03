Olho para Putin e relembro os rufias do meu liceu: todos tinham medo deles e eles abusavam para além da conta. Pelo menos, até alguém sacudir o medo – e, por arrastamento, sacudir também um ou dois dentes do valentão, que se transformava por milagre numa encarnação juvenil do próprio Gandhi.O Ocidente não deve meter-se na Ucrânia – por ar ou terra.