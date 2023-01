O secretário-geral do PCP afirmou esta semana que está pronto para ‘integrar’ e até ‘formar’ um governo. E deixou um elogio a Pedro Nuno Santos.



Admiro a subtileza de Paulo Raimundo, a que só faltou um plano detalhado para assaltar o Largo do Rato. Depois da nacionalização da TAP e da ‘devolução de rendimentos’ que afundou o investimento público para mínimos históricos (com consequências conhecidas na Saúde e, como se vê, na Educação), que outras maravilhas um governo ‘patriótico e de esquerda’ teria para nos oferecer?









