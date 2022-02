É um fenómeno muito nosso: quando não gostamos do que ouvimos, fazemos de conta que não percebemos. Com o terrorismo islamita foi sempre assim: os fanáticos querem destruir os ‘infiéis’ em nome do Profeta? Não liguem. Eles nem sabem do que estão a falar.Agora, com Putin, a mesma coisa: o homem anda há quinze anos a defender a reconstrução do Império russo porque não aceita que o Ocidente ‘liberal’ e ‘decadente’ se expanda para território eslavo?