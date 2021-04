Fernando Medina disse de Sócrates o que Maomé não disse do toucinho. Porque vai a votos em breve? Seguramente. Mas as palavras de Medina não são mera estratégia eleitoral a curto prazo. O homem pensa a longo prazo: na hora de se candidatar à liderança do PS, Medina poderá ostentar a medalha do anti-socratismo.