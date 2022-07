Num ocidente obcecado com identidades (de sexo, de género, de etnia, etc.), é estranho o silêncio sobre a diversidade dos candidatos à chefia do Partido Conservador britânico. Dos nove iniciais, seis eram das chamadas minorias étnicas: Rishi Sunak, filho de imigrantes indianos, Suella Braverman, de imigrantes de origem indiana, Sajid Javid, de imigrantes paquistaneses, Nadhim Zahavi, de refugiados curdos iraquianos, Rehman Chishti, de um imã paquistanês, e Kemi Badenoch, de médicos nigerianos no Reino Unido.









