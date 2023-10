A celebração da República, a 5 de Outubro, foi mais uma sucessão de discursos estéreis que encobriram o essencial: o regime nasceu porque a Monarquia caiu às mãos da corrupção. Em 1910, vivia-se a pré-bancarrota, causada por sucessivos casos de corrupção, o último dos quais foi o do Crédito Predial, liderado por uma administração de políticos do Partido Regenerador, de Hintze, e do Partido Progressista, de Luciano de Castro.









