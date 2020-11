O PSD e o Chega lá se entenderam nos Açores. Será que devem entender-se no continente? Boa pergunta. Que deve ser dirigida a quem de direito: os eleitores. Em 2015, António Costa não hesitou em aliar-se à extrema-esquerda para governar. Legítimo? Com certeza. Mas a parte nefanda do arranjo esteve na forma ardilosa como Costa escondeu essa possibilidade dos portugueses.