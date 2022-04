Um homem de 35 anos foi constituído arguido, pela GNR de Beja, por roubos a idosos, em várias localidades daquele distrito, foi este sábado anunciado.





A investigação por roubos “decorria desde o início do ano” e, de acordo com a GNR, foi possível “identificar e localizar o suspeito, na freguesia de Pedrógão, no concelho da Vidigueira, imediatamente após a denúncia de mais um roubo por esticão na via pública a uma vítima de 80 anos”.