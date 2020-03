Quatro detidos por agredir PSP em Lisboa

Em apenas 15 horas, entre sábado e domingo, quatro homens foram detidos pela Polícia, na Grande Lisboa, por agressões a agentes em serviço, anunciou esta segunda-feira o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.Algumas das vítimas sofreram ferimentos.O primeiro caso ocorreu pelas 12h25 de sábado, em Benfica. Um agente da PSP em serviço remunerado num supermercado abordou um homem, de 39 anos, que tinha passado à frente de vários clientes numa fila.Questionou-o se tinha prioridade no atendimento. Num instante, apurou o, o homem atirou um pacote de vinho contra o PSP e fugiu pela porta. Agarrado, ainda conseguiu uma segunda fuga, após a qual, e já detido, ainda ameaçou de morte o polícia e o vigilante do supermercado.Pelas 18h05 do mesmo dia, um homem de 21 anos provocou desacatos na Casa dos Açores, na Estrela, Lisboa, ferindo três pessoas na face. A PSP foi chamada e quando chegou ao local "tentou obter mais informações" junto das vítimas e do suspeito. Este último provocou e injuriou os polícias, encostando-lhes a cabeça ao rosto e dando uma chapada no peito de um deles.Às primeiras horas de domingo foi feita a terceira detenção. Um homem de 35 anos estava caído - "sob o efeito de álcool e/ou drogas", diz a PSP - no Cais do Sodré, recusando ajuda dos bombeiros, quando pontapeou e cuspiu num agente.Às 03h30, na Amadora, um homem de 25 anos foi detido após distúrbios e ameaças à PSP ao tentar entrar num bar já fechado.