Ministério Público pede condenação para alguns dos 31 arguidos dos No Name Boys

O Ministério Público pediu esta segunda-feira, em sessão de alegações finais a decorrer no Tribunal de Sintra, a condenação de alguns dos 31 arguidos pertencentes aos No Name Boys envolvidos no caso de agressão a um adepto do Sporting em 2020.Na sessão está previsto o depoimento dos 31 arguidos envolvidos no caso, depois de, na última sessão, ter sido ouvida a vítima, João Paulo Araújo.O caso remonta a 26 de maio de 2020, no Estoril, em que o adepto do Sporting foi alegadamente agredido por um grupo organizado de adeptos benfiquistas.Foram testemunhas no caso dois agentes da PSP.