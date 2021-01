Recolher obrigatório às 13h00 e proibição de circulação entre concelhos. Veja aqui as novas medidas

O Governo reuniu esta quinta-feira em Conselho de Ministros para discutir novas medidas a aplicar devido ao aumento do número de casos da Covid-19.António Costa começou por dizer que o número de casos de infetados registados nas últimas 24 horas quase atinge os 10 mil.Entre as medidas anunciadas, o primeiro-ministro afirmou que no próximo fim de semana aplicam-se por igual a todos os concelhos com mais de 240 casos por 100 mil a proibição de circulação entre concelho e regra de proibição de circulação após as 13h00. Só 25 concelhos escapam a estas restrições.O primeiro-ministro espera que os números agora revelados sejam um "ajustamento" das reuniões familiares no período festivo, apesar de admitir que a subida de número era já previsível. Serão agora estudados os efeitos do Natal e se estes estão relacionados com o aumento de casos.Sobre a possível interrupção da atividade letiva, António Costa avança que serão ouvidos os parceiros sobre o tema, embora haja consenso sobre não afetar o ano letivo."Não devemos ter medidas que impliquem a interrupção da atividade letiva", sublinha.O Chefe do Governo admitiu que o passo seguinte pode passar por estender as medidas do fim de semana para durante os dias úteis.

O novo estado de emergência entra em vigor às 00h00 desta sexta-feira e prolongar-se-á até às 23h59 de dia 15 de janeiro.



Em atualização