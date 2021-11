Bielorrússia ameaça "ripostar severamente" a qualquer ataque contra o país

A Bielorrússia avisou esta quinta-feira que "ripostará severamente" a qualquer ataque contra o país e denunciou o envio, pela Polónia, de uma "importante força de efetivos militares" para a fronteira polaco-bielorrussa em plena crise migratória.

"Parece que os nossos vizinhos do Ocidente, sobretudo a Polónia [...], estão prontos para desencadear um conflito para o qual gostariam de atrair a Europa. As Forças Armadas da Bielorrússia estão prontas para ripostar severamente a qualquer ataque", avisou o ministro da Defesa bielorrusso, Viktor Khrenin.

Vários milhares de migrantes, com a intenção de entrar no espaço da União Europeia (UE), estão bloqueados há vários dias junto à fronteira da Bielorrússia com a Polónia.