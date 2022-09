A única novidade nas pensões é a antecipação para Outubro do pagamento de cerca de metade do aumento a que a lei obriga para 2023.



A partir de 2024 e sucessivamente, as pensões serão reduzidas do montante do adiantamento que não é incorporado no valor da pensão em 2023 e da circunstância de as futuras percentagens de actualização incidirem sobre uma base menor.









